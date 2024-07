Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso nel cast? Il pranzo segreto con Milly Carlucci

Barbara d'Urso sempre più vicina a Ballando con le Stelle? Tra l'ex volto Mediaset e Milly Carlucci pare ci sia stato un incontro che, neanche a dirlo, ha infiammato il gossip e moltiplicato le speculazioni nel mondo della televisione italiana. Le due celebri conduttrici si sono incontrate da sole per un pranzo , il che ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile coinvolgimento di Barbara d’Urso nella prossima edizione del dancing show di Rai 1. Già da tempo circolano rumors sul desiderio di Carlucci di portare d’Urso nel suo programma, anche se non è chiaro in quale ruolo potrebbe apparire: concorrente o con uno spazio creato appositamente per lei. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Davide Maggio, la presentatrice della rete ammiraglia della Tv di Stato non ha confermato né smentito la possibilità che l'ex presentatrice di Pomeriggio Cinque partecipi a "Ballando con le stelle", preferendo mantenere un certo riserbo.

Milly Carlucci su Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle

"Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche”, ha spiegato la Carlucci. Poi ha proseguito: “Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta". Riguardo al cast della prossima edizione di Ballando delle Stelle, la conduttrice ha precisato: "Si sono detti tanti nomi alcuni veri, alcuni non veri, nel senso che alcuni sono stati effettivamente contattati, ne abbiamo parlato ma siamo nel momento in cui dobbiamo chiudere i contratti”. Questa risposta lascia ancora aperta la possibilità di vedere Barbara d’Urso tra i partecipanti o comunque coinvolta nel programma, aumentando l'attesa e la curiosità del pubblico.

Ballando con le Stelle 2024: il nuovo cast

Secondo quanto riferito dagli ultimi rumors che circolano in rete, Milly Carlucci vorrebbe nel cast oltre Francesco Paolantoni, Melissa Satta, Federica Pellegrini, Nina Zilli e perfino Chiara Ferragni. Tra gli altri nomi circolati nelle scorse settimane anche Nicola Ventola, Ornella Muti, Cristina Marino, Juliana Moreira e Fabrizio Biggio. Ed ancora: Big Mama, Bruno Barbieri, Piero Chiambretti, Massimo Ranieri, Francesca Fialdini e Pier Paolo Spollon. Tra le candidature spontanee si segnalano Roberta Capua, Ida Di Filippo e Nadia Mayer di Casa a Prima vista su Real time. Tra le certezze riguardanti la nuova edizione del dancing show, che lo scorso anno ha visto la vittoria di Wanda Nara, c'è invece la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Nel corpo di ballo ci saranno invece due new entry: Nikita Perotti e Sophia Berto.

Federica Nargi concorrente di Ballando con le Stelle

Nelle scorse ore la showgirl ha annunciato tramite un reel la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2024. Nelle immagini si è visto la Nargi tuffarsi di testa in piscina ma quando riemerge arriva implacabile il giudizio di Alessandro Matri, che severissimo sentenzia: “Voto 2, scoordinata”. La replica dell'ex Velina non si è fatta attendere: “Mi devo abituare a questi voti perché quest’anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l’ora”.