Milly Carlucci stregata da una cantante di Sanremo: "La vuole a Ballando"

L'intervento alla Nazioni Unite

Marianna Mannone è intervenuta in inglese davanti a una platea di duemila liceali venuti da tutto il mondo. "Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere completamente sbagliata. Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come 'non abbastanza' prima ancora che mi si potesse davvero conoscere", ha detto la cantante. Poi ha aggiunto: "Una persona grassa nell'immaginario degli altri è una persona svogliata, pigra, non attiva, non intelligente, che non ha voglia di migliorare". Per una persona come me sognare era inutile". L'incontro è stato molto apprezzato dai ragazzi arrivati a New York per il programma di formazione 'Gcmun talks' voluto da United Network, un'organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite.