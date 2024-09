Ballando con le stelle 2024: data inizio, cast completo, maestri e giuria

La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte, con la prima puntata che andrà in onda sabato 28 settembre in prima serata su Rai1. Il cast di quest'anno include grandi nomi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica italiana, creando grandi aspettative tra il pubblico. Il programma, condotto come sempre da Milly Carlucci con Paolo Belli, promette di essere una delle edizioni più emozionanti di sempre. La trasmissione si preannuncia ricca di sorprese, con grande curiosità su quali saranno gli abbinamenti maestro di ballo-personaggio vip. Lo scorso anno, Wanda Nara, in coppia con Pasquale La Rocca, aveva conquistato la vittoria, superando Simona Ventura e Samuel Peron nella finale.