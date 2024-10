Ballando con le Stelle, scontro e polemica Lucarelli-Bruganelli: "Ti senti brutta..sulla pista sparisci"

Ballando con le Stelle è tornato in onda sabato 12 ottobre in prima serata su Rai1 con una terza puntata scoppiettante, all'insegna delle emozioni, come quelle regalate dalle confessioni di Federica Pellegrini e Federica Nargi , ma anche delle polemiche, come quella avvenuta tra Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli , aumentando così le tensioni e infiammando i social. Nel mentre Bianca Guaccero e Nina Zilli continuano a dimostrare grande abilità nel ballo, attestandosi così tra le papabili vincitrici del dancing show. Dopo Barbara D'Urso, ballerina per una notte della seconda puntata , è stato il turno della coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa . La loro esibizione ha stupito la giuria e conquistato il pubblico, grazie anche al romantico bacio finale.

Prima che la giuria esprimesse il suo giudizio, Paolo Belli è intervenuto proponendo ai due di partecipare come concorrenti alla prossima edizione del dancing show nel 2025. Fabio e Benedetta hanno risposto con un entusiasta "sì", facendo intuire che potremmo rivederli in pista l'anno prossimo come concorrenti ufficiali.

Federica Nargi si commuove a Ballando con le Stelle

Federica Nargi ha condiviso un momento molto personale durante la puntata del 12 ottobre di Ballando con le Stelle, facendo alcune rivelazioni sul suo contesto familiare e il percorso che l'ha portata a cercare l'indipendenza. La comapgna di Alessandro Matri si è esibita in un romantico valzer, un ballo che l'ha fatta sentire vulnerabile e occasione per raccontare del sacrificio dei suoi genitori e del quartiere popolare di Roma, Tor Bella Monaca, dove è cresciuta. "Il valzer è un ballo elegante e io elegante non mi ci sono mai sentita, sarà il contesto in cui sono cresciuta", ha raccontato la concorrente, per poi aggiungere: "È anche un ballo romantico e io lo sono. Mi sentivo la principessa di Tor Bella Monaca. Venivo da una realtà dove la vita era basata sulle cose essenziali, non c'era tempo per sognare. Non volevo pesare sui miei genitori, che non mi hanno mai fatto mancare nulla. Mia mamma una donna di casa esemplare, mio padre un gran lavoratore, faceva anche due lavori".

Federica ha poi continuato il suo racconto affermando: "Io sono molto uguale a mia madre, tengo dentro le emozioni e tendo a mostrare il mio lato forte. A 18 anni sono andata via di casa, non è stato facile nemmeno per i miei genitori. Ho scelto la via più semplice, il sogno non era il mondo spettacolo, ma creare una mia indipendenza. Ho sempre fatto tutto con estrema semplicità, quasi per gioco. La mia vita è cambiata da un giorno all'altro, non ero pronta a questo distacco a non vivere più l'affetto di prima".