Kate Middleton, il viaggio a Roma è a rischio: le ultime sulle condizioni di salute

Come sta Kate Middleton dopo l'operazione

La principessa è stata sottoposta a gennaio ad un intervento chirurgico all'addome, riguardo al quale non sono stati forniti ulteriori dettagli. Tramite un comunicato stampa, Buckingham Palace si è solamente limitato a far sapere che la futura regina d'Inghilterra non prenderà parte a nessun evento pubblico prima di Pasqua. Alla recente cerimonia dei BAFTA, il principe William si è presentato infatti da solo, non accompagnato quindi, come abitualmente è sempre accaduto in questi casi, dalla sua consorte. Nei giorni scorsi l'erede al trono inglese ha disertato un impegno pubblico "per una questione personale". Il gesto di William ha suscitato apprensione nei sudditi, che hanno pensato inizialmente che l'assenza del principe fosse in qualche modo legata ad un peggioramento delle condizioni di salute della principessa. A mettere a tacere le illazioni è stato un comunicato di Kensington Palace, precisando che Kate sta bene. Fonti ufficiali hanno poi aggiunto: "La Principessa è tornata a casa, a Windsor, per continuare il suo recupero dall'intervento chirurgico. Sta facendo buoni progressi"...