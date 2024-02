William da solo ai BAFTA: la frase su Kate Middleton dopo l'operazione

Il principe William ha presenziato ai BAFTA 2024 senza la moglie Kate Middleton . Com'è noto, infatti, la principessa del Galles è in convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor, dopo la delicata operazione subita all'addome . Considerato il periodo non proprio felice per la famiglia reale inglese, la partecipazione del principe non era quindi del tutto scontata.

BAFTA 2024, le parole del principe William su Kate

Elegantissimo in smoking nero e papillon William ha presenziato al celebre evento organizzato alla Royal Festival Hall di Londra per premiare il meglio del cinema e della tv britannici, sfoggiando altresì un sorriso smagliante. L'erede al trono d'Inghilterra ha salutato il calciatore David Beckham, per poi sedersi al fianco dell'attrice Cate Blanchett. nonostante la calma e la sicurezza ostentata, c'è stato un attimo in cui il reale inglese non è riuscito a nascondere la sua emozione. Durante una conversazione con Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, William ha detto: "Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa".