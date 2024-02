“Kate Middleton in coma": l'indiscrezione che ha fatto infuriare il Palazzo Reale

Kate Middleton: le rivelazione shock sull'operazione

Dopo le dimissioni dalla London Clinic, Kate si è trasferita all'Adelaide Cottage, dove ad attenderla otlre al principe William, anche i tre figli George, Charlotte e Louis. Nelle scorse ore a fare il giro del mondo sono state le dichiarazioni della royal watcher spagnola Concha Calleja, che al programma tv Fiesta ha detto circa l'operazione subita dalla principessa: "I medici hanno dovuto agire rapidamente per salvarle la vita". La reporter ha poi aggiunto che il team dei medici sarebbe ricorso anche ad un coma indotto e all'intubazione della principessa del Galles. Secondo la giornalista tali operazioni si sono rese necessarie perché "ci sono state complicazioni gravi e inattese, perché l'operazione era andata bene, ma il periodo postoperatorio non è andato altrettanto bene". Circa la guarigione della Middleton, la Calleja ha svelato: "probabilmente richiederà un po' di assistenza, e non mi riferisco solo a quella offerta dalla sua famiglia... Praticamente è stato allestito un intero ospedale nella loro casa a Windsor". La presunta fonte della giornalista avrebbe anche rivelato che la reale sarebbe stata portata in ospedale per la prima volta il 28 dicembre, dove sarebbe stata ricoverata per alcuni giorni...