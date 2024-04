Kate Middleton rompe il silenzio dopo l'annuncio del tumore: il motivo è tragico

Kate Middleton è tornata a parlare pubblicamente, dopo il video in cui ha svelato al mondo di avere un tumore . La principessa del Galles ha rilasciato una dichiarazione sui social assieme al marito William , per esprimere il proprio cordoglio e quello della famiglia reale alle vittime del terribile attentato di Sydney avvenuto lo scorso 13 aprile.

Il cordoglio di Kate e William per le vittime dell'attentato di Sydney

Sui profili ufficiali social del principe e della principessa del Galles si legge: "Siamo scioccati e rattristati da quello che è successo a Sydney. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite, compresi i cari delle persone scomparse e gli eroici soccorritori che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri. W&C". Anche re Carlo III, Capo del Commonwealth di cui fa parte l'Australia, si è immediatamente unito alle parole di condanna e cordoglio della principessa del Galles. "I nostri cuori sono con le famiglie e i cari di coloro che sono stati uccisi in modo così brutale in un attacco così insensato", si legge in una nota rilasciata da Buckingham Palace.

Principe William, prima apparizione in pubblico dopo l'annuncio di Kate

ll principe William è comparso per la prima volta in pubblico da quando il 22 marzo scorso la moglie Kate ha annunciato ai sudditi inglesi e al mondo intero di avere una forma tumorale e di essere sotto chemioterapia. L'erede al trono inglese è stato fotografato nelle scorse ore allo stadio di Birmingham, mentre assisteva sorridente con il primogenito George ad una partita della sua squadra del cuore, l'Aston Villa, che ha battuto per 2 a 1 i francesi del Lille nei quarti di finale della Conference League. Come sottolineato dai tabloid, quello di ieri sera è stato sicuramente un modo per distrarsi, considerato il difficile e delicato momento che sta vivendo la famiglia reale.