"Re Carlo sta molto male: aggiornamenti dell'Operazione Menai Bridge"

Re Carlo III malato: gli aggiornamenti all'Operazione Menai Bridge

Alcune indiscrezioni riportate su quotidiani americani e inglesi hanno riferito che Buckingham Palace starebbe aggiornando i piani del funerale del monarca, l'Operazione Menai Bridge, un fatto che di per sé ha contribuito non poco a far temere il peggio. Le direttive per gestire il funerale del Re (o della Regina) in carica vengono stabilite al momento dell'incoronazione del monarca di turno, in modo che niente venga lasciato al caso nel momento opportuno. Numerose testate internazionali (tra cui Page Six, il Daily Beast, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald) hanno riferito di un allarmante e un costante "peggioramento di salute", poiché il re non starebbe rispondendo alle cure. Nelle scorse ore TMZ ha chiosato: "Sembra che tutti si stiano preparando al peggio", mentre Sky News Australia ha definito le condizioni di salute di Carlo III "terribili".

Il ricovero e la malattia di re Carlo

Il sovrano inglese è stato sottoposto lo scorso gennaio ad un intervento per un'ingrossamento della prostata. A pochi giorni dall'operazione, il reale inglese ha appreso di avere un cancro: "Sua Maestà ha iniziato un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici", ha fatto sapere Buckingham Palace. Da quel momento le apparizioni in pubblico del sovrano sono state sporadiche. L'ultima in cui è apparso in buone condizioni la scorsa Pasqua a Windsor. In quell'occasione il sovrano, vestito con un soprabito scuro, ha salutato e scherzato con i sudditi accorsi per acclamarlo.

Cos'è il Menai Bridge

Il nome in codice per il funerale di re Carlo prende spunto dal ponte sospeso situato in Galles. Il piano prevede la preconizzazione della sua morte, nonché il periodo di lutto ufficiale, che durerà dieci giorni. Ogni funerale di re o regina inglese ha adottato dei nomi particolari. Se la morte di re Giorgio VI venne comunicata utilizzando la frase "Hyde Park Corner", per la regina madre Elisabetta fu utilizzato il termine Tay Bridge, mentre per principe Filippo fu adottato il nome di Operazione Forth Bridge, ed infine per la regina Elisabetta II la parola in codice è stata London Bridge has fallen ("Il London Bridge è crollato") a cui si è affiancata l'Operazione Unicorno, poiché la sovrana morì nel castello di Balmoral in Scozia.

Kate Middleton, come sta oggi

Mentre cresce l'ansia dei sudditi inglesi per le condizioni di salute di re Carlo, c'è grande apprensione anche per le sorti della principessa Kate, che nei mesi scorsi ha annunciato di avere un cancro. La moglie del principe William si sta sottoponendo ai trattamenti del caso e pare lo stia facendo direttamente dalla sua residenza a Windsor, l'Adelaide Cottage. Sebbene non ci siano al momento delle comunicazioni ufficiali circa il suo stato di salute, nei giorni scorsi a confermare il fatto che le cose stiano andando per il meglio sarebbe stato indirettamente il principe William, che ha presenzato ad alcuni eventi pubblici sorridente e rilassato.