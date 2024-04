Kate e William in crisi, c'entra la malattia di Re Carlo: cosa è successo

Non è un bel periodo per la casa reale inglese tra malattie, fughe di notizie, fotoritocco e altro. Tra tutte queste vicende a tenere banco sono l e condizioni di salute di re Carlo e anche se la convalescenza procede bene, c'è ancora un certo mistero sulle reali condizioni di salute. La situazione potrebbe apirire diversi scenari, tra cui quello che vede coinvolti direttamente William e Kate che potrebbero clamorosamente salire al trono prima del tempo.

Re Carlo e il cancro: i rumors su William e Kate

Stando alle recenti dichiarazioni della biografa della principessa Diana, l'ex redattrice di Vanity Fair Tina Brown, il principe William e la moglie starebbero provando "un'intensa ansia" alla prospettiva di diventare re e regina, dopo la diagnosi di cancro di Carlo. Tale notizia potrebbe "aver accorciato di molto i tempi della salita al trono di William e Catherine Middleton, cosa che, mi è stato detto, sta causando loro un'intensa ansia" - avrebbe riferito la Brown. Al momento il principe del Galles sta stostituendo sia il padre che la moglie negli impegni ufficiali. La BBC è stata accusata da alcune persone di aver messo in atto una copertura delle notizie sulla diagnosi di cancro di Kate in modo "eccessiva e insensibile". In un videomessaggio diffuso il 22 marzo, la principessa ha rivelato di avere un tumore. L'emittente ha trasmesso il video completo e ha affermato di essere «consapevole» del proprio approccio giornalistico e di "non stare speculando su dettagli che non erano stati resi pubblici".