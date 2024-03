Kate Middleton, il perché della chemio: "Il cancro è stato tolto, ma..."

Kate Middleton e la chemioterapia preventiva: le parole degli esperti

Come svelato nel video, Kate si sta sottoponendo ad una chemioterapia che ha definito "preventiva". In realtà i medici la chiamano più spesso con l’aggettivo “coadiuvante”. Il dottor Mangesh Thorat, chirurgo del seno ha affermato in merito che talvolta alcune cellule del tumore “sfuggono dall’organo in cui erano originariamente e iniziano a insediarsi in altri organi come il polmone o il fegato”. Quindi ha aggiunto: “Pertanto, per migliorare le possibilità di cura, il trattamento di tale probabile diffusione viene spesso intrapreso anche dopo che il cancro nell’organo di origine è stato completamente rimosso”. Un ciclo di chemioterapia di questo genere dura fra i tre e i sei mesi. Le persone più giovani, solitamente reagiscono meglio a questi trattamenti e quindi possono sottoporsi a dosi più massicce.