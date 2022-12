Sanremo 2023, Anna Oxa nega intervista alla moglie di Amadeus

Sanremo 2023 sarà il festival del ritorno dei grandi nomi della musica italiana. Dopo Giorgia, Marco Mengoni e Paolo e Chiara, tornerà sul palco dell'Ariston anche Anna Oxa . Una vera diva della musica italiana, che come tale si è comportata anche nelle scorse ore all'uscita dal teatro. In questi ultimi giorni oltre ad Amadeus nella celebre località ligure c'era anche la moglie Giovanna Civitillo , inviata d'eccezione per La Vita in diretta, che ha raccolto alcune prime dichiarazioni dei Big in gara.

Oxa ignora la moglie di Amadeus a Sanremo Giovani

Non tutti però hanno risposto alle sue domande. Tra questi anche Anna Oxa. Intervistata l'artista subito dopo Sanremo Giovani, la moglie di Amadeus ha detto: "Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?". La Civitillo, del tutto ignorata dalla cantante, è stata poi costretta ad aggiungere: "No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un'altra volta allora".

Le parole di Mariotto su Anna Oxa

A commentare la scena in studio è stato anche il giurato di Ballando con le Stelle (nonché stilista di fama internazionale) Guillermo Mariotto. La Oxa fu concorrente di una passata edizione del dancing show di Rai, infiammando il gossip e le polemiche. "Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero", ha assicurato Mariotto.