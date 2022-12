MasterChef 12: Nicola Longanesi e la rivincita su Chef Barbieri

MasterChef Italia 12 è tornato giovedì 22 dicembre con un nuovo emozionante appuntamento in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW . I tre giudici del talent culinario (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli) hanno definito la rosa dei concorrenti della Masterclass 2022 . Tra questi anche Nicola Longanesi , il giovane ventenne di Parma, già conosciuto ai più per la sua precedente parteiapzione a MasterChef Junior.

Chi è Nicola Longanesi

Nicola è uno studente universitario iscritto al corso di Scienze Gastronomiche di Parma. La passione per l'arte culinaria lo accompagna sin dalla giovane età. Ed è proprio questo suo interesse a portarlo appena dodicenne a partecipare alla seconda edizione di Junior MasterChef Italia. Avventura che purtroppo non lo ha condotto alla vittoria, stroncato dal giudizio implacabile di Chef Barbieri, che decise di eliminarlo dopo una replica poco convincente ed errata di un suo piatto. Nonostante la debacle, il giovane non ha mai smesso di proseguire nel coltivare la sua passione, dimostrando di poter imparare dagli errori e di migliorarsi sempre. Oggi come allora, Nicola si è quindi presentato ai Live Cooking di MasterChef 12 per dimostrare la sua bravura. Lo ha fatto con il suo piatto 'Ci sono cascato di nuovo' (che riprende il titolo da una celebre canzone di Achille Lauro) un piatto a base di ravioli di baccalà mantecato e bufala con tartare di gamberi rossi e salsa di asparagi.