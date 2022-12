Chi è Davide Scabin: carriera, vita privata, peso e altezza

Davide Scabin , noto chef pluristellato, sarà uno degli attesissimi ospiti delle prossime puntate di MasterChef 12 , in onda dal 15 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Antonino Cannavacciuolo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli . Scopriamo insieme alcune curiosità riguardanti il popolare cuoco, che è molto amato dal pubblico televisivo.

Davide Scabin: biografia

Classe 1965, Davide Scabin è nato a Torino da madre cuoca e padre camionista. Grazie ai racconti appassionati della mamma, il giovane si appassiona all'arte culinaria e incomicia a prendere confidenza con cibi e sapori proprio nel ristorante materno. A soli 10 anni decise di voler intraprendere gli studi alberghieri. Dopo il diploma un viaggio in Sardegna per cimentarsi con la cucina dei ristoranti locali, quindi il ritorno a casa e l'inizio di un lavoro come rappresentate di cosmetici. La svolta arriva nel 1993, quando apre insieme alla sorella e ad un altro sociao, il Combal (che in dialetto locale siginifica conca). Ben presto decise il trasferimento del locale all'interno del Museo d'arte Contemporanea. Grazie alla sua bravura, estro e ingegnosità in cucina, Scabin ottiene due stelle Michelin, Tre forchette Gambero Rosso.