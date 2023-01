Sanremo 2023, Amadeus e l'annuncio a sorpresa su Blanco e Mahmood

Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022, torneranno sul palco dell'Ariston per la nuova edizione del Festival il prossimo 7 febbraio. La notizia è stata data da Amadeus il 31 dicembre in diretta dal palco de 'L'anno che verrà'. Ancora una volta il direttore artistico della kermesse musicale ha deciso di far esibire alla prima serata i vincitori dell'anno precedente. Stessa cosa accadde infatti per i Maneskin, che trionfarono nel 2021 con il brano Zitti e Buoni. L'anno precedente invece era stato Diodato con il brano Fai rumore.