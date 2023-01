MasterChef 12, le anticipazioni: l'ospite, la Black mistery box, il primo Skill Test

MasterChef Italia 12 torna giovedì 5 gennaio in prima serata su Sky, disponibile in streaming su NOW , con un nuovo imperdibile appuntamento che si prospetta già ad alta tensione. I talentuosi aspiranti chef, per la prima volta,si troveranno sulle proprie postazioni una Black Mystery Box . Successivamente, i peggiori della prova, che sarà basata su due elementi fondamentali della cucina in tutto il mondo, dovranno misurarsi con un Pressure Test immediato e senza possibilità di appello.

MasterChef 12: il primo Skill Test e l'ospite

A decidere come sempre le sorti della Masterclass saranno gli implacabili giudici del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A seguire arriverà il primo Skill Test della stagione, ovverola prova più tecnica di MasterChef. Ci saranno tre manche per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi amatoriali: a ogni gradino i migliori potranno andare in balconata, per i peggiori si andrà al livello successivo, fino all’ultima, decisiva, prova. Come giudice d'eccezione arriverà Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua straordinaria carriera. A lui toccherà un compito durissimo nel corso di un test che metterà a dura prova i nervi saldi di tutti i contendenti.