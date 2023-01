C'è posta per te, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata

C'è posta per te riparte sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5 . Anche l'edizione 2023, condotta da Maria De Filippi, sarà all'insegna di emozionanti storie, di contrasti familiari e tanto altro. Ma a catalizzare l'attenzione dei telespettatori ci sono anche i racconti dei tradimenti fatti o subiti.

C'è posta per te, gli spoiler della prima puntata

Stando al video con le anticipazioni diffuse sui canali social del programma, nel corso del primo appuntamento del people show condotto da Maria De Filippi, sarà raccontata anche la storia di un tradimento. La fatidica 'busta' dividerà un marito e una moglie. Quest'ultima ha chiesto l'aiuto del programma per riconquistare il partner. Ma lui sembra non volerne sapere: "Lei è una serpe", per poi aggiungere: "Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra". Un assaggio dell'alta tensione che si vivrà durante il primo attesissimo appuntamento, dove non mancheranno anche momenti di divertimento, anche grazie all'arrivo di superospiti d'eccezione.