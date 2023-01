Masterchef 12, Letizia, Rachele e Francesco dopo l'eliminazione: "Massari tartarugone"

Colpo di scena nel corso della quarta puntata di Masterchef Italia 12 , dove tre concorrenti hanno dovuto dire addio alla gara: Francesco Girardi , Letizia Borri e Rachele Rossi . Il primo concorrente ha avuto una vita difficile: a 18 anni è scappato di casa per andare a vivere a Cesena per studiare Scienze e Tecnologie alimentari. Lo scorso anno ha avuto un arresto cardiaco mentre faceva palestra. La seconda è molto ermetica, ma determinata, cucinare è una cosa che la rende felice ed ama le sperimentazioni. La terza eliminata invece ha attirato le attenzioni su di sé anche per il suo look eccentrico. Ha imparato a cucinare in famiglia e la sua aspirazione è quello di lasciare il mondo della moda per aprire un ristorante. A Tuttosport hanno raccontato oltre il loro rapporto con lo sport, la loro esperienza nel cooking show, qualche dietro le quinte, i loro progetti e tanto altro.

Qual è il vostro rapporto con lo sport?

Letizia: "Sono amante dello sport. Non ho potuto praticarlo durante Masterchef e forse per quello che ero così stressata. Amo la montagna, mi piace fare escursionismo e climbing. Ho fatto volteggio per tanti anni. E faccio yoga, che mi serve tanto a rilassarmi".

Francesco: "Nonostante la massa, ho giocato tanti anni a pallacanestro, seguo il calcio (la serie C ed il Cesena), ma secondo me lo sport più bello in assoluto è la vela. Ho la barca a vela e mi diletto a regatare (anche se non sembra sono un competitivo!). Domenica avrò infatti una regata a Marina di Ravenna".

Rachele: "Mi piace praticare lo snowboard, lo faccio da quando ero piccola. Ho iniziato insieme al mio papà, che è un appassionato di sport estremi. La sua vena sportiva l'ho presa solo in parte".