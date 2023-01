Masterchef 12 quarta puntata: tre eliminati, Scabin spietato, scontro Cannavacciuolo-Letizia

MasterChef 12 è tornato in onda giovedì 5 gennaio su Sky e in streaming su NOW con una quarta puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena. La Masterclass si è cimentata con la Black Mistery Box, dedicata a sali e pepi pregiati e raffinatissimi, capaci di esaltare in modo ineguagliabili i sapori della cucina. I concorrenti sono stati quindi chiamati a realizzare delle preparazioni che ne esaltassero le qualità. Il migliore è risultato Nicola, mentre i tre peggiori, finiti al pressure test, sono stati: Giuseppe, Rachele e Letizia. Salvati in corner Silvia e Bubu.