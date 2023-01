MasterChef 12 le anticipazioni: seconda prova in esterna e Mystery Box a sorpresa

MasterChef Italia torna in onda giovedì 12 gennaio su Sky disponibile in streaming su NOW, con un nuovo doppio appuntamento che si preannuncia scoppientante e ricco di colpi di scena, tali da mettere in seria difficoltà i cuochi amatoriali. Per questi ultimi ci sarà una Mystery Box, dove al posto dei prodotti per cucinare troveranno persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Il primo appuntamento sarà all'impronta dell'imprevedibilità, parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test, che vedrà i concorrenti cucinare divisi a coppie.