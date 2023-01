MasterChef 12 settima puntata: gli eliminati, Jeremy Chan e l'ira di Barbieri

MasterChef Italia 12 è tornato in onda giovedì 26 gennaio in prima serata su Sky con una settima puntata emozionante, tra una nuova Black Mystery Box, un secondo Skill Test e l'arrivo in studio dell'amatissimo chef Jeremy Chan. Nel corso della prima prova, gli aspiranti chef si sono trovati davanti dieci ingredienti sotto forma di cubetti di gelatina. Solo quelli indovinati sono stati utilizzati nella preparazione del primo piatto. Tra tutti la più brava è Lavinia che arriva a nove su dieci. Il piatto della concorrente non convince Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, che ha poi perso le staffe contro Francesco, che ha presentato un piatto con soli due ingredienti (mango e aceto). "Ti devi impegnare, ca**o", ha detto il giudice nella speranza di esortare il concorente ad impegnarsi di più. Al Pressure Test sono finiti Mattia, Giuseppe e Lavinia.