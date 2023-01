Articolo 31, chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2023: profilo e carriera

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla celebre band italiana

J-Ax

Peso: 75 kg

Età: 50 anni

Altezza: 183 cm

Provenienza: Milano

Dj Jad

Peso: 70 kg

Età: 55 anni

Altezza: 180 cm

Provenienza: Bollate (Monza e Brianza)

Articolo 31, la carriera

Il gruppo musicale di hip hop italiano si è formato a Milano negli anni '90 ed è composto da J-Ax e DJ Jad. Il tratto distintivo è quello del freestyle. I due si sono incontrati per la priva volta a Milano nel '90 durante una festa. Decisero di chiamare la band Artico 31 in riferimento alla Section 31 del Broadcasting Authority Act (legge emanata dal parlamento irlandese nel '76 in seguito ai disordini in Irlanda del Nord). Nel '94 hanno fondato la Spaghetti Funk, mentre nel 2000 hanno optato per sonorità più pop. Dopo aver pubblicato nove album, nel 2006 la band ha deciso fermarsi, pausa interrotta nel 2008 grazie ad alcune esibizioni pubbliche. Gli album pubblicati sono: Strade di città (1993), Messa di vespiri (1994), Così co'è (1996), Nessuno (1998), Xche si! (1999), Domani smetto (2002) e Italiano medio (2003). I due artisti hanno proseguito poi la loro carriera separatamente, macinando successi. J-Ax ha collaborato con Fedez, siglando l'album 'Comunisti col Rolex' nel 2016. L'artista è diventato anche un volto televisivo, diventando coach a The Voice of Italy e come direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi. Ha anche fatto parte del cast di All Together now condotto da Michelle Hunziker.