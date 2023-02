MasterChef, che prova! Esterna con 10 Chef internazionali, e c'è Perbellini

MasterChef Italia 12 torna con una nuova puntata giovedì 9 febbraio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go). Tante le novità riguardanti la prossima puntata del cooking show condotto da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli . Si inizierà con la temutissima Mystery Box.

Giancarlo Perbellini a MasterChef 12

I 10 concorrenti rimasti in gara dovranno convincere con le loro preparazioni l'ospite di puntata, ovvero lo Chef ed imprenditore Giancarlo Perbellini, uno dei massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo, con ben dieci locali nel nostro Paese tra cui Casa Perbellini a Verona che vanta 2 Stelle Michelin. Il rinomato chef sifermerà anche per l’Invention Test, che vedrà protagonisti due suoi piatti di mare. Per la prova in esterna gli aspiranti chef si trasferiranno al NH Collection CityLife di Milano dove ci saranno dieci Chef di fama mondiale provenienti dall’estero. Come di consueto i concorrenti saranno divisi nelle due brigate, che si sfideranno su piatti da tutto il mondo. La brigata perdente finirà al Pressure Test. Anche Sara e Lavinia dovranno fare di tutto per mostrare le loro abilità.