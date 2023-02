Chiara Ferragni, la replica a Striscia sugli accordi commerciali per Sanremo

Chiara Ferragni, Sanremo e Instagram: la verità

Per mettere a tacere le voci e fare chiarezza sulla questione è intervenuta la Ferragni, che nelle scorse ore ha condiviso una Instagram story dove si legge: "Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio, portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente". Nel mentre i meglio informati riferiscono che l'imprenditrice ha devoluto il compenso ricevuto per Sanremo 2023 (pari a circa 100mila euro) ad un'associazione in sostegno delle donne vittime di violenza.