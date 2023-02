Maurizio Costanzo, l'omaggio di Elodie con 'Se telefonando': Mara Venier si emoziona

Elodie è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 26 febbraio su Rai 1, dove ha omaggiato il compianto Maurizio Costanzo (venuto a mancare a Roma il 24 febbraio ad 84 anni) cantando il brano 'Se telefonando', che fu scritto dal giornalista ed autore nel 1966 e portato a successo Mina. La performance ha emozionato tutti, in particolare la conduttrice del programma che non ha celato la sua commozione. L'appuntamento domenicale con Mara Venier è stato quasi del tutto dedicato a Costanzo. In studio nel salotto di Mara Venier, Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giampiero Mughini, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi. In collegamento Vittorio Sgarbi.