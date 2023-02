Lol 3 torna in tv, l'annuncio social di Fedez: data e cast

Lol 3 sta per tornare in onda. Nelle scorse ore Fedez (che è tornato a sorridere dopo la lite con Chiara Ferragni a Sanremo 2023 a causa del bacio di Rosa Chemical) ha condiviso in alcune Instagram stories una parte del video della pagina ufficiale di Prime Video (la piattaforma dove sarà trasmesso il popolare programma), ufficializzando la notizia: "Ci vediamo il 9 marzo con la nuova stagione di Lol 3".