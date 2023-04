Back to School, Raffaella Fico sexy all'esame di riparazione: com'è andata

Giovedì 20 aprile è andata in onda in prima serata su Italia 1 la terza puntata della nuova edizione di “ Back to school ”. Federica Panicucci , al timone dello show al posto di Nicola Savino, ha accolto in studio nuovi protagonisti, ma anche dei ripetenti che hanno dovuto fare l'esame di riparazione. Tra queste anche Raffaella Fico .

Back to school, l'esame di Raffaella Fico

L'ex di Mario Balotelli (di cui ha parlato recentemente a Verissimo) è tornata davanti la Commissione d'esame di Back to school con un look scintillante e sexy per sostenere l'esame di riparazione. Nella scorsa puntata, infatti, il livello di preparazione della showgirl non era stato reputato sufficiente per superare l'esame di quinta elementare. Stavolta Raffaella è stata esaminata in Italiano. Un esame tutto da ridere anche in questo caso, durante il quale si è visto la modella in difficoltà anche sui plurali. La candidata ha comunque superato positivamente il test. La seconda materia è stata Geometria. Una vera tortura per la candidata, che ha riconosciuto subito la figura geometrica proposta (il quadrato). L'esame, tra aiutini e qualche incertezza (sul perimetro e l'area), si è poi concluso per il meglio, anche se è stato una vera fatica, come è stato detto anche dalla presidente Bertucci.