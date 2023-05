Belen, Stefano De Martino e lo strano problema in camera da letto

Stefano De Martino ed il rapporto con Luna Marì

Ma non è tutto, perché l'ex ballerino di Amici ha rivelato: "Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre". Nel corso dell'intervista Stefano ha parlato anche del rapporto che lo lega oggi a Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese. "Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo". E sulle difficoltà incontrate per mantenere serenità all'interno del nucleo familiare ha detto: "È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci".