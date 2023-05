Wanda Nara, la vista da casa è eccezionale: l'incontro sfiorato con la Suarez

Tra chi non vedeva l'ora di assistere alla partita River-Boca c'era anche Wanda Nara . La conduttrice di MasterChef lo ha fatto sapere ai suoi fan. Sul suo account Instagram con oltre 16 milioni di followers, lady Icardi (che recentemente ha svelato il futuro di Mauro al Galatasaray ) ha mostrato la spettacolare vista sullo stadio Mas Monumental che può godere da casa sua a Buenos Aires.

Wanda Nara e la vista spettacolare da casa

"Chi ha la vista più spettacolare di tutte?" ha scritto Wanda nelle sue Instagram stories, mentre mostrava il monumentale stadio sullo sfondo. Poi ha aggiunto che si stava preparando per assistere alla partita, chiedendo ai suoi follower chi sarebbe andato. L'imprenditrice si è concessa sabato sera anche qualche momento di relax all'insegna del puro divertimento. Per Wanda però è stato una serata particolare, visto che nello stesso luogo dove si trovava, c'era anche l'ex amica China Suárez. Dopo il Wandagates del 2001 le due non hanno più avuto alcun contatto.