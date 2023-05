Shakira, il premio come 'Donna dell'anno' e la frecciata a Piqué

Shakira e la frecciata a Gerard Piqué

"Quale donna non ha mai avuto modo di dimenticarsi di se stessa cercando l'attenzione, l'affetto o l'approvazione di un'altra? A me è capitato più di una volta. Arriva un momento nella vita di ognuna di noi in cui non si dipende più da qualcuno per amare o accettare se stesse così per come si è", ha detto la colombiana. Quindi ha aggiunto: "La ricerca dell'altro è sostituita dalla ricerca di se stessi, quando il desiderio di essere perfetto è sostituito del desiderio di essere autentici. Non conta più tanto se qualcuno mi ha tradito o meno, ciò che conta davvero è se si continua a essere fedele a se stessi". Ed è proprio quest'ultima frase che, a detta di molti, può essere interpretata come un riferimento all'ormai ex compagno Gerard Piqué.