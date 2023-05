Eurovision 2023, la prima semifinale: cantanti, scaletta e programma

Grande attesa per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 che andrà in onda martedì 9 maggio in prima serata su Rai 2, in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2. Alla celebre kermesse musicale internazionale presenzierà anche il vincitore del Festival di Sanremo Marco Mengoni, mentre Mahmood sarà presente come ospite nella puntata finale. Il contest, seguito da milioni di appassionati di tutto il mondo e giunto alla sua 62esima edizione, sarà condotto da A condurre l'evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton.