Aurora Ramazzotti mostra i segni dell'acne: il mesaaggio social

Aurora Ramazzotti è tornata a far notizia condividendo una storia su Instagram, dove mostra i segni dell' acne , tornata sul suo viso dopo il parto. La figlia di Michelle Hunziker è diventata mamma lo scorso marzo, dando alla luce il piccolo Cesare in una esclusiva clinica privata in Svizzera .

Aurora Ramazzotti si sfoga sui social

Se nei giorni scorsi la figlia di Eros Ramazzotti è stata criticata per "l'ora d'aria da mami" che si è concessa, a suscitare rumore sono state stavolta le sue parole sugli inestetismi che hanno riempito nuovamente il suo viso. Come ha tenuto a precisare, in gravidanza non ha avuto nemmeno un brufolo. Aurora, sostenitrice del body positivity, ha spiegato alle sue followers le emozioni provate, precisando ancora una volta quanto le parole possano influire nella vita delle persone.