Eurovision 2023, prima semifinale: qualificati ed eliminati

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 , in onda il 9 maggio in prima serata su Rai 2, si è conclusa con la classifica dei primi dieci Paesi che si sono qualificati per proseguire la gara. In ordine assolutamente causale gli artisti che accedono alla finale sono: Let 3 con Mama sc! (Croazia); Pasha Parfeni con Soarele si Luna (Moldavia); Remo Forrer con Watergun (Svizzera); Kaarjia con Cha cha cha (Finlandia); Vesna con My Sister's Crown (Cechia); Noa Kirel con Unicorn (Israele); Mimicat con Al Coraçao (Portogallo); Loreen con Tatoo (Svezia); Luke Black con Samo mi e spava (Serbia); Alessandra con Queen of Kings (Norvegia).

Eurovision 2023, gli eliminati della prima semifinale

Quali sono i Paesi che non andranno in finale? I cinque eliminati della prima semifinale sono stati: The Busker con Dance (Our Own Party) (Malta); Sudden Lights con Aija (Lettonia); Wild Youth con We Are One (Irlanda); TaraiTaranx con Tell Me More (Azerbaigian); Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Daylight (Paesi Bassi). Questi cantanti non potranno quindi proseguire la sfida ed esibirsi quindi nella puntata finale dell'Eurovision Song Contest 2023.