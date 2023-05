Diletta Leotta, la confessione social: cosa ha fatto dopo Napoli-Inter

Diletta Leotta alla 26esima settimana di gravidanza impegnata nella conduzione del pre e postpartita di DAZN per la partita Napoli-Inter , il big match della 36esima giornata di Serie A che si è disputato domenica 21 maggio al Maradona, conclusosi con uno straordinario 3-1 per la squadra di Spalletti.

Diletta Leotta e la pizza di Napoli

Dopo la diretta per DAZN, la conduttrice, in dolce attesa di una bambina, si è lasciata andare alle prelibatezze della cucina napoletana, mangiando così una bella e succulenta pizza. La compagna di Loris Karius ha scelto di condividere con i fan questi momenti, pubblicando sui social alcuni scatti della serata a commento dei quali ha scritto: "Napoli, calcio and pizza".