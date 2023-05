Diletta Leotta si confessa: Karius e la rivelazione sulla gravidanza

Diletta Leotta è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda il 6 maggio su Canale 5 subito dopo la diretta dell'Incoronazione di Re Carlo III. La compagna di Loris Karius ha raccontato anche della sua gravidanza : "Sono in una bella fase: dormo bene, la pancia c’è e lei si sente. Ormai mi emoziono molto facilmente".

Diletta Leotta e Loris Karius: un amore all'improvviso

L'ex di Daniele Scardina ha raccontato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin anche del rapporto con il calciatore del Newcastle Loris Karius, svelando il momento del loro primo incontro: "Loris è arrivato all’improvviso ed è stato tutto molto veloce ma naturale tra noi. È stato un colpo di fulmine: lui stava entrando in un ristorante, io l’ho visto e ho detto subito alle mie amiche: ‘Ragazze, questo è l’uomo della mia vita’. Mi sono innamorata di lui per l’emozione che ho provato. Mi sono detta: ‘Sì, secondo me è quello giusto’. È un ragazzo davvero speciale, e la gravidanza è arrivata dopo pochi mesi". La coppia recentemente si è recata in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di relax, all'insegna del sole e del mare.