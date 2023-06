Wanda Nara ricorda l'Inter a MasterChef con l'ex di Osvaldo

Wanda Nara ha ospitato Jimena Barón nell'ultima puntata di MasterChef Argentina. La conduttrice e la ex di Osvaldo hanno svelato i dettagli della loro vita nel Bel Paese. "Ci siamo conosciute in Italia", ha raccontato l'ex di Icardi, per poi aggiungere: "Abbiamo visitato il Vaticano, abbiamo condiviso tante cose molto belle".