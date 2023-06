Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l'addio: i motivi, la smentita, i soldi

I motivi della separazione

"Da quando è morto mio padre ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente", ha raccontato la Bruganelli. Poi ha proseguito dicendo: "Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e difronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto".