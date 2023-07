Maria Arreghini, dal calcio in tv al gossip tabloid: nuova Diletta Leotta?

Maria Arreghini è davvero la nuova Diletta Leotta? Grazie al suo programma Mary's Place, la giornalista sportiva lanciata da Sportitalia ha conquistato numerosi fan e non solo nel Bel Paese. Il popolare tabloid inglese The Sun le ha riservato nei giorni scorsi un approfondimento, ed in Italia è stata paragonata alla conduttrice di DAZN e compagna del portiere del Newcastle Loris Karius.