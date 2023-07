Sanremo 2024, il nuovo regolamento: la giuria e i cantanti co-conduttori

Sanremo 2024: le novità

Tra le novità anche quelle riguardanti l'ordine di esibizione degli artisti in gara, la serata “cover”, la giuria e il numero degli artisti in gara. Durante la prima serata saliranno sul palco dell'Ariston tutti e 26 i cantanti in gara, per poi dividersi in gruppi da 13 nelle successive due serate. Gli artisti che non si esibiranno il mercoledì e il giovedì introdurranno le esibizioni dei colleghi in gara, diventando così dei co-conduttori per una sera. L’abbinamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “interpreti” sarà effettuato tramite sorteggio pubblico, durante la consueta conferenza stampa giornaliera nelle giornate del 7 e dell'8 febbraio.