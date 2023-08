Sanremo 2024, Amadeus vuole Ibrahimovic come super ospite: il gossip

Amadeus, Ibrahimovic a Sanremo 2024?

Anche se al momento non vi è nulla di certo, il rumors ha trovato l'apprezzamento di tanti tifosi e utenti social. Il giocatore non è nuovo questo tipo di esperienza, infatti era già stato invitato come co-conduttore durante una delle serate del Festival di Sanremo 2021, dove aveva portato un monologo sull'importanza di non arrendersi mai, restando sempre fedeli a se stessi. "Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite, sono Zlatan quando vinco e quando perdo", aveva detto Ibra. Tra le novità già anticipate riguardanti la prossima edizione del Festival anche il numeroventisei gli artisti in gara, tra i quali tre provenienti da Sanremo Giovani e la giuria delle radio.