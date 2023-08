X Factor 2023, le novità: i giudici, quando inizia e dove vederlo

Manca poco meno di un mese all'inizio di X Factor 2023. Il popolare talent musicale anche quest'anno sarà condotto da Francesca Michielin e andrà in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. In giura il pubblico ritroverà Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan.