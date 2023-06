X Factor, la nuova giuria: Morgan torna dopo nove anni

X Factor 2023: il ritorno di Morgan

Per Fedez quest'anno rappresenterà la settima partecipazione nello show, mentre per Ambra Angiolini (reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio) e Dargen D'Amico si tratta di riconferme. Morgan torna nella giuria di X Factor dopo 9 anni dalla sua ultima partecipazione, dimostrando sempre grande competenza, originalità ed energia. Il cantautore tra il 2008 e il 2014 ha vinto cinque edizioni dello show: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Nel 2022 Morgan aveva fatto delle apparizione nello show con due performance live.