Fedez tra progetti e rivelazioni: Ferragnez, X Factor, Muschio Selvaggio..

Fedez è tornato a far notizia nelle ultime ore per alcune importanti rivelazioni che lo riguardano. In una recente diretta Instagram, il cantante, rispondendo ad alcune curiosità dei followers, ha annunciato la nuova collaborazione con gli Articolo 31. Ma non è tutto, poiché si è anche pronunciato circa la terza stagione della serie tv The Ferragnez: "Credo si farà".