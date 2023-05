Fedez, il tumore e le lacrime dopo The Ferragnez 2: "Una testimonianza"

Fedez e Chiara Ferragni in lacrime dopo aver rivisto a casa la prima puntata di The Ferragnez 2 . Dopo la première, i due hanno voluto vedere ancora una volta la docuserie che narra l'ultimo anno della vita del rapper e dell'imprenditrice digitale, durante il quale hanno dovuto affrontare anche dei momenti molto difficili, come quello della scoperta del tumore al pancreas del rapper .

Fedez, il tumore e le paure

Il cantante non riesce a trattenere le emozioni quando nel filmato si parla del suo tumore, rivelando: "La mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli". Poi ha aggiunto su Instagram: "Non lo riguardo spesso perché è un bel pungo allo stomaco. L'ho visto ora e sono ancora più convinto di aver fatto bene ad autoriprendermi con la GoPro. La cosa più banale sarebbe da dire è che l'ho fatto per dare testimonianza ad altri di cosa aspettarsi. Ma la verità è che l'ho fatto principalmente per me".