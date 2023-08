Winning Time 2, dinastia Lakers: quando esce e dove vederlo in tv

Winning Time 2: L'ascesa della dinastia dei Lakers , la serie firmata da Adam McKay e targata HBO, andrà in onda dal 28 agosto su Sky Atlantic e NOW . Nel sequel la narrazione entrerà nel vivo, raccontando la rivalità tra la celebre squadra di Los Angeles e i Boston Celtics degli anni Ottanta.

Winning Time 2: la trama e le parole della regista

Una seconda stagione che neanche a dirlo restituirà grandi emozioni, a partire dalla storica rivalità tra Magic Johnson e Larry Bird, considerata all'epoca una sorta di guerra santa. Si parlerà anche dell'avvicendamento alla guida tecnica dei Lakers, con Pat Riley che prenderà le redini del team ed entrerà nella leggenda. Prima di quei gloriosi anni Ottanta la pallacanestro non era né popolare né ricca. Furono proprio i Lakers a portare il basket ai livelli che conosciamo oggi. Salli Richardson-Whitfield, regista e produttrice esecutiva della seconda stagione di Winning Time ha commentato dicendo: "Quest’anno gli autori hanno creato una “guida di accompagnamento” che uscirà con gli episodi, così che il pubblico possa vedere cos’è successo veramente e quali licenze ci siamo presi. È una serie drammatica, non una biografia né un documentario, quindi è normale che non tutto sia raccontato proprio come si è svolto. Sono passati anni, i ricordi si sono affievoliti".