Tamberi, shock e coraggio a Verissimo: "Cosa mi ha fatto la depressione"

Gianmarco Tamberi è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo , andata in onda sabato 9 settembre. Il campione di atletica ha commentato la recente vittoria ai Mondiali di Budapest , sottolineando: " Questa medaglia d’oro ha un sapore magnifico , era l’ultima grande manifestazione che mi mancava da vincere per chiudere un cerchio ed esserci riuscito mi rende orgogliosissimo”.

Tamberi e il rapporto con il padre: la confessione

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Gianmarco Tamberi non ha parlato solo di sport, ma anche della sua vita privata. Il campione si è lasciato andare ad alcune confidenze relative al suo legame con il padre che dopo dodici anni non è più suo allenatore, dicendo: "Con mio papà non ho mai avuto un grande rapporto, fin da bambino. Staccarmi da lui è stata una delle tante difficoltà della mia carriera. Sembrava impossibile poter uscire dalla comfort zone, ma avevo bisogno per tanti motivi di trovare una nuova guida".