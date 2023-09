Cattelan polemico con Belen: le dieci domande che le avrebbe fatto

Cattelan e l'invito a Belen Rodriguez in tv

In un monologo dal sapore amaro e ironico allo stesso tempo, Cattelan ha raccontato la sua versione dei fatti, svelando: "Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’". Dopo una prima risposta affermativa della showgirl a Cattelan è arrivato un improvviso stop...