David Beckham smaschera Victoria: la verità sulle origini "operaie"

Beckham, David e la richiesta alla moglie Victoria

Ma qualcosa non è andato come doveva, poiché poprio quando la stilista ha iniziato a raccontare della modeste origni della sua famiglia, David, che stava ascoltando il racconto da dietro una porta, è apparso incalzando la moglie, chiedendole di essere onesta. Poi l'ex calciatore oggi comproprietario dell'Inter Miami ha messo la moglie spalle al muro chiedendole: "Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?". La stilista a quel punto ha iniziato a tentennare, dicendo: "No, no, no. Dipende", ma l'ex leggenda del calcio inglese ha insistito: "Quale?". Alla fine Victoria ha ceduto e ha detto la verità: "In una Rolls-Royce", chiarendo così che la sua famiglia non era affatto di origini modeste. David soddisfatto ha poi ringraziato la moglie per aver detto la verità. La coppia è più affiatata che mai e condivide svariate passioni insieme, come quella del ballo.