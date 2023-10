Concorrenti X Factor: le squadre di Ambra, Fedez, Morgan e Dargen

X Factor è tornato in onda con una nuova puntata giovedì 19 ottobre in prima serata su Sky , i giudici hanno avuto un compito non facile , cioè quello di portare da 5 a tre il numero dei componenti delle loro squadre in vista della successiva fase del programma, ovvero quella dei Live.

X Factor, le Home Visit e le scelte di Fedez

Almeno per una volta i telespettatori non hanno assistito a momenti critici o tesi. Il talent targato Sky Uno ha deciso di puntare sulla leggerezza, modificando in toto il format degli Home Visit, facendoli diventare un momento di condivisione e spensieratezza che ha coinvolto sia i giudici che i ragazzi. Le squadre e i giudici hanno passato un giorno in una location particolare. Quella di creare nuove connessione è la nuova strategia scelta da Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico. Fedez ha scelto di portare la sua squadra in una villa con piscina, dove sono trascorse le ore tra divertimento e qualche gossip. La scelta del rapper è caduta su Sara Sorrenti, Maria Tomba e Asia Leva...