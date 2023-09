X Factor: Ambra in lacrime, Morgan cucciolo, i Ken La Fen, Meneguzzi e le Ragazze Punk

X Factor è tornato in onda giovedì 28 settembre in prima serata su Sky con una puntata a dir poco scoppiettante. Come sempre, al timone del talent show musicale c'è stata Francesca Michielin , mentre la giuria ha riservato emozioni e sorprese, tra un Fedez sempre più annoiato, un Morgan energico e Ambra Angiolini controcorrente (stavolta i due giudici non hanno avuto battibecchi ), mentre Dargen D'Amico non è pervenuto o quasi.

X Factor, Selmi incanta alle Audition

Nell'ultima puntata dedicata alle Audition, a catalizzare l'attenzione è stato Niccolò Selmi che si è esibito con il brano inedito "Doccia Ghiaccia", conquistando tutti i giudici. Morgan ha commentato la toccante ed emozionante esibizione dicendo: "Mi sembra che tu abbia bisogno di credere in te, perché dal punto di vista artistico sei incredibile", mentre Ambra Angiolini non ha potuto nascondere la commozione e con gli occhi lucidi ha detto: "Non sai quanto capisco quello che tu racconti, e lo fai con una gentilezza che in queste situazioni non è facile da usare". Neanche a dirlo il cantante ha ottenuto i 4 sì necessari per passare alla fase successiva del talent...